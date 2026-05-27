Нарколог рассказала, можно ли пить алкоголь раз в неделю

РИА Новости: употребление алкоголя раз в неделю может превратиться в зависимость.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 27 мая — РИА Новости. Если человек регулярно выпивает на выходных, а желание употребить спиртное становится для него навязчивой идеей, то это признак зависимости, рассказала РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

По словам специалиста, алкоголизм — это хроническое прогрессирующее заболевание, которые характеризуется непреодолимой тягой к употреблению алкогольных напитков и, как итог, формированием психической и физической зависимости, при этом существуют три ее стадии, каждая из которой характеризуется определенными клиническими проявлениями.

«Именно при наличии клиники и определенных изменений в организме врачи могут говорить о формировании алкоголизма, а не по количеству выпиваемого алкоголя и частоте употребления», — объяснила Перминова.

Собеседница агентства подчеркнула, что восприятие спиртного у людей различается: у одних зависимость развивается быстро, у других заметные изменения могут не проявляться длительное время, поэтому определить, сколько и как часто можно употреблять спиртные напитки без риска развития алкоголизма, невозможно.

«Согласно мнению ВОЗ, не существует абсолютно безопасной дозы алкоголя, как и частоты употребления. Есть такое понятие — “алкоголизм выходного дня”. Если алкоголизация происходит регулярно, и ожидание выходных, желание пить становятся навязчивой идеей — это уже зависимость», — рассказала Перминова.