Женский бизнес в Приморье принёс бюджету 21 млрд рублей налогов

Каждый рубль господдержки даёт 11,4 рубля выручки. Во Владивостоке запускают женский бизнес-клуб.

Источник: Аргументы и факты

На форуме «Бизнес у моря» во Владивостоке обсудили новые правила предпринимательства: скорость, цифры и бережливость. Главный итог встречи — в Приморье официально запускают клуб «Женщины в бизнесе», цель которого — вырастить обороты участниц на 20% к 2027 году.

Цифры говорят сами за себя. В Приморье 37 тысяч женщин владеют ИП или юридическими лицами, ещё 71 тысяча зарегистрированы как самозанятые. По итогам 2025 года их бизнес перечислил в краевую казну 21 миллиард рублей налогов. При этом каждый рубль, потраченный по программе «Женщины в бизнесе», возвращается 11,4 рубля выручки.

Сегодня 42% владельцев малого и среднего бизнеса в стране — женщины, а среди самозанятых их уже 55%. В ИТ-отрасли доля женщин за четыре года выросла с 27% до 38%, сообщила и. о. министра экономического развития Приморья Евгения Чавкина. Почти 70% социальных предприятий региона — 490 организаций — также возглавляют женщины — они создают более двух тысяч рабочих мест в малых городах и сёлах.

Ключевой анонс секции — запуск экосистемы для предпринимательниц при центре «Мой бизнес». В клубе обещают «мозговые штурмы», встречи с экспертами и чиновниками, доступ к госпрограммам, воркшопы, бизнес-завтраки и выезды. Первая встреча состоится уже 9 июня. Задача — не просто общение, а конкретный рост каждой участницы.