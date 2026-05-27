Женский бизнес в Приморье принёс бюджету 21 млрд рублей налогов

Сегодня 42% владельцев малого и среднего бизнеса в стране — женщины, а среди самозанятых их уже 55%. В ИТ-отрасли доля женщин за четыре года выросла с 27% до 38%, сообщила и. о. министра экономического развития Приморья Евгения Чавкина. Почти 70% социальных предприятий региона — 490 организаций — также возглавляют женщины — они создают более двух тысяч рабочих мест в малых городах и сёлах.