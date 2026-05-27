История «зелёного дворика» в центре Владивостока обрела своих героев

История «зелёного дворика» на улице Суханова во Владивостоке, случайно обнаруженного корр. ИА PrimaMedia на прошлой неделе, получила продолжение. В редакцию поступила информация об инициаторе благоустройства придомовой территории — им оказалась доктор филологических наук, профессор ДВФУ Людмила Васильева, давшая путевку в профессию десяткам работников региональных и федеральных СМИ. Нам удалось связаться с ней и получить комментарий.
Как выяснилось, зелёный уголок, который мы прозвали так за гармоничный природный стиль и обилие зелени, действительно появился благодаря искренней любви к своему дому и желанию сделать окружающее пространство уютнее. Преображение территории стало результатом многолетнего труда профессора ДВФУ и нескольких неравнодушных жителей, поддержавших её инициативу.
«Если у жильцов спросить, они только головой покачают: “Нам это не надо”. Перевоспитать этих людей я не могу. Они видят, что на каждом этаже нашего дома стоит щётка, что по пятницам в подъезде проводится уборка. Но я не собираюсь никого ни к чему призывать или перевоспитывать — это, понимаете, бесполезно. Моя профессия связана с молодыми людьми. Сейчас вот прибежит дипломница, и мне перед ней было бы неловко, если она бы шла через заплёванный, грязный подъезд», — поделилась Людмила Васильева в разговоре с корр. ИА PrimaMedia.
Собеседница рассказала, что двор, подъезд и подвал были приведены в порядок собственными силами, без ожидания помощи управляющих компаний. Это, по её наблюдениям, повлияло и на привлекательность жилья: за последние годы в подъезде было продано около восьми квартир из 18, а сделки зачастую заключались в течение одной-двух недель.
Зеленый оазис: необычный двор спрятался среди домов в центре Владивостока.
Прохожих встречает креативная зона с самодельным декором и арт-объектами ручной работы.
«Конечно, люди заходят в подъезд, видят цветочки, василёчки, двери одинаковые, лампочки яркие, площадку, где росли наши дети. Вчера дождик листики помыл, смотрю, всё такое ярко-зеленое и думаю, ну почему это людям не нравится? Но ответа я не нахожу», — отметила Людмила Васильева.
Как выяснилось, территория благоустраивалась на протяжении многих лет. Изначально порядок здесь начала наводить мать Людмилы Васильевой, а позже её дело продолжила сама преподавательница. После рождения дочери Марии двор получил неофициальное название «Машин садик». Со временем пространство продолжали постепенно преображать уже всей семьёй. Так, во время приезда дочери с внучкой из Японии они вместе привели в порядок и проходную территорию над дорогой, через которую ежедневно проходят местные жители.
Сегодня «зелёный дворик» представляет собой небольшое, но тщательно обустроенное пространство с элементами ручной работы и авторским декором. Над двором мягко колышутся атласные ленты, переливаясь на ветру, а среди зелени можно заметить детали, созданные своими руками: декоративные элементы из тарелок, защищающие растения от вытаптывания, самодельные украшения, а также инсталляцию в виде гриба и интерьерную надпись «Владивосток», встречающую прохожих.
За территорией на протяжении нескольких лет тщательно ухаживают. Местных жителей и гостей просят не выгуливать здесь собак, чтобы сохранить пространство в его нынешнем виде.
Это тот самый случай, когда среди привычных городских дворов неожиданно обнаруживаешь место с особой атмосферой, теплом и живой человеческой историей. Это ещё один повод задуматься о том, сколько таких уголков мы ежедневно не замечаем, проходя мимо, — как и людей, которые без громких слов и признания стараются сделать свой город уютнее, красивее и лучше.