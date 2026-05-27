Фон дер Ляйен задумалась о безопасности Европы после дронов ВСУ в Прибалтике: как в ЕС «улучшат» систему

В Европе всерьез задумались о безопасности региона. Такие мысли посетили политиков после пролетов украинских дронов над прибалтийскими странами. На эту тему высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ходе пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии она признала, что Европа может столкнуться с проблемами в сфере безопасности.
«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — заверила Урсула фон дер Ляйен.
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Прибалтику самым опасным регионом в мире. По его мнению, так случилось из-за систематических провокаций против России.
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.