Митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия выбрали почетным гражданином краевой столицы

Такое решение приняли депутаты Хабаровской городской думы. «Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур Александр Николаевич) был возведен в сан архиепископа в 2016 году. В конце 2018 года он был назначен Преосвященным Хабаровским и Приамурским, возглавив Приамурскую митрополию, и переехал в Хабаровск. В краевой столице освятил множество храмов, по его инициативе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе выполнен ремонт фасадов и другие работы. Также под руководством митрополита Артемия продолжает свою деятельность Хабаровская духовная семинария: получена государственная аккредитация, отремонтировано здание. В городе появилась и активно развивается Русская классическая школа», — рассказали в пресс-службе мэрии. Церемония вручения звания Почетного гражданина митрополиту Артемию состоится в преддверии Дня города — во время торжественного собрания, посвященного 168-летию Хабаровска.