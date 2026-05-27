Биолог рассказал, когда оса может напасть на человека

МОСКВА. 27 мая — РИА Новости. Осы массово нападают на людей, когда чувствуют опасность для своего потомства, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП «Смоленский государственный университет», доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
«Бумажные настоящие осы (из дикой природы — ред.) живут колониями и массово нападают только в случае защиты гнезда с потомством. Почувствовав опасность для личинок, осы нападают и жалят, при этом выделяют феромоны, что и запускает механизм коллективной защиты», — объяснил Гильденков.
Кроме того, отметил биолог, жалят лишь самки ос, а их жало — видоизмененный яйцеклад.