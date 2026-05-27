Почётным гражданином Хабаровска стал Митрополит Артемий

Депутаты Хабаровской городской Думы приняли решение о присвоении звания Почетного гражданина города. В этом году им стал Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур Александр Николаевич) — глава Приамурской митрополии, Епархиальный архиерей Православной религиозной организации Хабаровская епархия Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Церемония вручения звания Почетного гражданина митрополиту Артемию состоится в преддверии Дня города, во время торжественного собрания, посвященного 168-летию Хабаровска», — говорится в сообщении.
Александр Снигур родился 5 сентября 1962 года в Днепродзержинске. В 1984 году он окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет. После учебы его направили в Алма-Ату, где он впоследствии участвовал в строительстве храма в честь Рождества Христова. В 1995 году Александр Николаевич стал послушником Николо-Шартомского мужского монастыря в Ивановской области. Там он был рукоположен во диакона, затем во иерея, и пострижен в монашество с наречением имени Артемий. В последующие годы он активно занимался миссионерским служением и храмовым строительством в Новосибирской епархии, а также окончил Московскую духовную семинарию и академию.
В 2011 году был избран епископом Петропавловским и Камчатским, а в 2016 году возведен в сан архиепископа. В конце 2018 года он был назначен Преосвященным Хабаровским и Приамурским, возглавив Приамурскую митрополию, и переехал в Хабаровск.
За годы служения на Хабаровской кафедре митрополит Артемий освятил множество городских храмов. По его инициативе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе выполнен ремонт фасадов, сделана подсветка здания, роспись стен алтарной части и центральных колонн собора. Работы по росписи собора продолжаются. В течение трех лет собор будет полностью расписан, а также построено новое трехэтажное здание Епархиального управления площадью 1 800 квадратных метров на улице Святителя Иннокентия, 3.
Под руководством митрополита Артемия продолжает свою деятельность Хабаровская духовная семинария: получена государственная аккредитация, отремонтировано здание. Также в городе появилась и активно развивается Русская классическая школа. Для нужд школы митрополитом были выделены три полноценных здания на территории Христорождественского собора. На сегодняшний день в школе обучаются 180 ребят с 1 по 7 класс и есть подготовительная группа.
Напомним, в прошлом году почетным гражданином города Хабаровска стал участник Великой Отечественной войны, ветеран Красноногов Анатолий Александрович. За его кандидатуру проголосовали 8 общественных организаций города.