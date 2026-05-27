Почётным гражданином Хабаровска стал Митрополит Артемий

Александр Снигур родился 5 сентября 1962 года в Днепродзержинске. В 1984 году он окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет. После учебы его направили в Алма-Ату, где он впоследствии участвовал в строительстве храма в честь Рождества Христова. В 1995 году Александр Николаевич стал послушником Николо-Шартомского мужского монастыря в Ивановской области. Там он был рукоположен во диакона, затем во иерея, и пострижен в монашество с наречением имени Артемий. В последующие годы он активно занимался миссионерским служением и храмовым строительством в Новосибирской епархии, а также окончил Московскую духовную семинарию и академию.