В ОП предложили создать систему психологической помощи жертвам кибермошенников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Система оказания психологической помощи пострадавшим от действий телефонных мошенников должна быть создана в России. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В РФ следует сформировать систему оказания психологической помощи гражданам, пострадавшим от действий телефонных мошенников. Жертвы телефонного мошенничества, особенно молодые люди и граждане пожилого возраста, более тяжело переживают их последствия», — сказал Машаров.
Он отметил, что если ОП РФ как институт гражданского общества наравне с другими органами власти помогает таким категориям граждан, оказывает квалифицированную бесплатную юридическую помощь, то психологическая помощь фактически остается прерогативой самих граждан. «Из общения с пострадавшими становится понятно, что в большей степени они обращаются не к дипломированным специалистам и квалифицированным психологам, а фактически к тем же мошенникам, цель которых под предлогом успокоения потерпевшего выманить оставшиеся средства», — отметил эксперт.
По его словам, большая часть жертв замыкается после контакта с телефонными мошенниками, которые зачастую ведут диалог от имени государственных органов. «Комплексной работой по юридической и психологической составляющим можно вернуть доверие к институтам и веру в справедливость у этих граждан. Планирую провести в ОП РФ обсуждение данного предложения с участием ведущих экспертов, психологов и привлечением специалистов соответствующих профильных министерств», — сказал Машаров.
Он также отметил, что благодаря принятым государством мерам бум телефонного и дистанционного мошенничества идет на спад.