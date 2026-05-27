Это уже было в «Симпсонах»: сценарист культового мультсериала планирует стать президентом США

Напомним, что в 2000 году Грини выпустил серию «Барт в будущем» (16-й сезон, 4-й эпизод). В ней Лиза Симпсон предстала в роли первой женщины-президента США, которая сокрушается в Овальном кабинете из-за бюджетного кризиса, оставленного ей предшественником — Дональдом Трампом. Этот эпизод вышел за 16 лет до реального избрания Трампа в 2016 году, благодаря чему Грини нередко называют «пророком» в СМИ.