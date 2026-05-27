Это уже было в «Симпсонах»: сценарист культового мультсериала планирует стать президентом США

Создатель одного из пророческих эпизодов мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини объявил о старте собственной президентской кампании. О своем намерении бороться за пост президента США 2028 году он заявил в обращении, опубликованном на YouTube-канале.
«Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа — Америка для всех. Давайте сделаем это», — заявил Грини, появившись перед камерой в образе предсказателя.
В случае победы на президентских выборах в 2028 году Грини планирует держать политический курс, подобный программам Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.
Также в обращении Грини раскритиковал нынешнее руководство США, в частности, «миллиардеров, карьеристов и трусов» из обеих ведущих партий. Он обвинил их в том, что те «повернулись спиной к стране», заботясь лишь о деньгах, власти и личной безопасности.
Напомним, что в 2000 году Грини выпустил серию «Барт в будущем» (16-й сезон, 4-й эпизод). В ней Лиза Симпсон предстала в роли первой женщины-президента США, которая сокрушается в Овальном кабинете из-за бюджетного кризиса, оставленного ей предшественником — Дональдом Трампом. Этот эпизод вышел за 16 лет до реального избрания Трампа в 2016 году, благодаря чему Грини нередко называют «пророком» в СМИ.
Подробнее о том, какие предсказания из «Симпсонов» сбылись, читайте здесь на KP.RU.