ВВС Израиля нанесли массированный удар по Ливану: что известно о жертвах агрессии Тель-Авива

Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по населенным пунктах в Ливане. За сутки из-за атак погиб 31 человек, еще 40 жителей пострадали. Такими данными поделились в ливанском Минздраве в соцсети Х.
Сообщается, что израильские военные самолеты ударили по югу и востоку страны. Из Каутарии-Руз поступили сведения о пяти погибших. В Хаббуше жертвами стали двое детей и двое взрослых. С начала активных военных действий Израиля в Ливане погибли свыше 3200 человек.
«Жертвами налета неприятельской авиации на лагерь Бурдж-эш-Шимали в городе Тир стали 16 человек, в том числе двое детей и три женщины. Еще шесть ливанцев погибли в поселке Маарака», — рассказали также в Минздраве Ливана.
После ударов по республике премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении операции в Ливане. ЦАХАЛ будет брать под контроль важные стратегические районы, добавил он.