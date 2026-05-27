Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Израиля нанесли массированный удар по Ливану: что известно о жертвах агрессии Тель-Авива

Минздрав Ливана сообщил о 31 погибшем и 40 пострадавших после атак Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по населенным пунктах в Ливане. За сутки из-за атак погиб 31 человек, еще 40 жителей пострадали. Такими данными поделились в ливанском Минздраве в соцсети Х.

Сообщается, что израильские военные самолеты ударили по югу и востоку страны. Из Каутарии-Руз поступили сведения о пяти погибших. В Хаббуше жертвами стали двое детей и двое взрослых. С начала активных военных действий Израиля в Ливане погибли свыше 3200 человек.

«Жертвами налета неприятельской авиации на лагерь Бурдж-эш-Шимали в городе Тир стали 16 человек, в том числе двое детей и три женщины. Еще шесть ливанцев погибли в поселке Маарака», — рассказали также в Минздраве Ливана.

После ударов по республике премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении операции в Ливане. ЦАХАЛ будет брать под контроль важные стратегические районы, добавил он.