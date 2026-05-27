Хабаровская артистка всю жизнь занимается умножением счастья

Светлана Царик всю жизнь служит на одной-единственной сцене.

Источник: Хабаровский край сегодня

Она любит быть непохожей — на сцене и в жизни, а потому всё время меняется. И чем неожиданнее эти перемены, тем ей интереснее. Так она проживает множество жизней, и прежде всего свою — яркую, наполненную, когда заставляет зрителя плакать и смеяться, негодовать и обязательно думать.

Она служит почти полвека на одной-единственной сцене — в Хабаровском драматическом театре — и по-прежнему занята. У неё много ролей. Безусловный знак уважения: Светлане Царик присвоено звание народной артистки Хабаровского края.

Кукла с лицом графини.

С первого её появления на сцене зритель понимает, что это и впрямь анекдот. Так в театре определили жанр спектакля.

Да, Александр Пушкин в «Пиковой даме» пишет, что графиня была стара и безобразна, но Светлана Царик делает образ нарочито гротескным — таково же и её окружение.

Актриса, по её признанию, долго искала походку, гримасы, особенности речи, чтобы представить взбалмошную, некогда избалованную высшим светом и любовными историями героиню, превратившуюся в никчёмное существо. В этой мистико-трагической истории Светлана Царик предложила режиссёру своё видение образа графини, и он с ней согласился. Ему понравились её придумки.

Светлана Царик признаётся, что не боится быть на сцене некрасивой и смешной. Роль ей симпатична тем, что состоит из двух частей: графиня как таковая — вся в чёрном, и уже отошедшая в мир иной — вся в белом.

Очевидно, душа её изначально, как и все души, была чиста, светла и добра. Вот этот изначальный замысел небес и воплощает артистка.

— На небесах мы становимся другими, избавляемся от всего земного — возраста, привычек, болезней, остаётся одна душа, — говорит моя собеседница. — Все люди многолики. И зачастую сами не знают, каковы они на самом деле, пребывая в иллюзиях относительно себя на земле. На небесах наступает момент истины.

Спектакль получился стильный, по-настоящему пушкинский. Светлана Царик в нём настолько выразительна, что зрители, чувствуя это, подарили ей специально сделанную куклу — графиню с её лицом.

Учиться быть актрисой.

Пожалуй, это первая комическая роль Светланы Царик на сцене. А сыграла она за все годы их сколько!

Вот недавняя Коробочка в спектакле по поэме Николая Гоголя «Мёртвые души». Режиссёр предложил своё решение: артисты играют гоголевскую историю в современных костюмах. Спектакль не привязан ни к какому времени — это могло случиться когда угодно и где угодно.

Коробочка, по замыслу режиссёра, бизнес-вумен, да ещё и с сексуальными наклонностями. У неё свои представления о том, как надо вести дело, чтобы быть успешной.

Артистка говорит, что ей всегда интересно сыграть что-то новое, и пусть она не всегда согласна с интерпретацией режиссёра, она понимает: театр — это отражение быстро меняющейся жизни, в которой возникает потребность переосмыслить классику, найти в ней созвучное времени.

Ей легко работать с любыми режиссёрами, потому что она, по её признанию, гибкая, может быть разной, всегда эмоциональной. Играет и главные роли, и совсем маленькие — которые, впрочем, становятся событием.

В «Калине красной» она — мать главного героя. И не роль вовсе, а эпизод! Но Светлана Царик в несколько минут проживает целую жизнь деревенской женщины с выцветшим, как на старых фотографиях, лицом и голосом, в котором не осталось жизни.

Для большей убедительности актриса наносит на лицо латекс, отчего оно покрывается глубокими морщинами. Эта работа отмечена критиками — Светлана Царик получила за неё специальный приз.

Понятно, что молодым артистам, которые приходят в театр, хочется сразу получить главную роль, блистать, заполнять собою всё пространство, но Светлана Царик советует не бояться эпизодов. В них можно проявить своё дарование.

Театральная судьба её сложилась удачно. Она много играла, была занята во всех знаковых спектаклях. С каждой удачей и неудачей росла.

Помнит свой первый провал. Отработала в театре год, и они повезли премьерный спектакль во Владивосток, где Светлана училась. Хабаровских артистов принимали тепло, но она-то понимала: с ролью не справилась. Ей никто ничего не сказал, но она не осталась на банкет, где всех поздравляли. Убежала и, сидя в сквере перед театром, долго рыдала.

У неё всё было хорошо: пришла известность, она востребована, любима публикой. Но в какой-то момент в ней произошла перемена, перелом.

— Работая над материалом, я поняла, что текст не так важен, хотя должен быть безупречно выучен, чтобы не думать о нём, а сосредоточиться на роли, буквально вгрызаться в неё, — замечает Светлана Царик. — Я начала учиться быть актрисой.

Когда-то всё делалось по наитию, она брала обаянием, молодостью, органичностью. Теперь ей хотелось глубины. Ей стало интересно, она поняла, что профессия у неё сложная, порой непостижимая, как сама жизнь её героинь.

Она стала тщательно анализировать, что получилось, а что явно не удалось. И так каждый, каждый спектакль, даже если он двадцатый или тридцатый по счёту. Вдруг приходило понимание, что это место надо играть совершенно по-другому. И возникала радость от этих нечаянных открытий.

Она осознала, что всё внутри нас. В зрелом возрасте ей предложили играть девушку 25 лет. И она начала искать молодость не в гриме и яркой одежде, а извлекать это состояние изнутри. Получилось!

К любой своей роли она стала относиться как к Эвересту, который непременно надо взять. Такой получилась Голда в «Поминальной молитве», одно время самая любимая её роль.

Недавно в театре решили вновь ставить этот спектакль. Режиссёр спросил, кого бы она хотела сыграть. Светлана Царик сказала: «Пожалуй, никого». Пусть прошлое останется в ней счастливым воспоминанием.

На одной волне со зрителем.

Она пришла в театр, когда там играли корифеи. Большой честью для неё было оказаться в паре с Еленой Николаевной Паевской. Настоящая артистка!

Светлана Царик восхищённо смотрела, как она держится на сцене, как говорит, как двигается. Во всём этом было столько красоты и изящества, русской школы. Паевская любила гулять по главной улице Хабаровска.

Там дефилировал весь светский бомонд. Её узнавали зрители, здоровались, шептались: «Это ж сама Паевская!» Ей хотелось быть на неё похожей. Теперь она улавливает её интонации у молодых артисток.

Перед каждым спектаклем моя героиня по-прежнему волнуется. Уже не так, как в молодости, когда у неё перед выходом на сцену становились влажными ладошки, но не без трепета ждёт встречи со зрителем, его ответных эмоций.

И если спектакль откликается по теме и исполнению, если актёры и зрители совпадают, оказываются на одной эмоциональной волне, она счастлива. Переживает, когда чувствует прохладность зала. Ведь всё, что она делает, чем живёт, о чём думает, — всё для зрителя. Он единственный её судья.

Её великодушия и любви хватает на всех. Светлана Царик обожает собак — их у неё две. Одна старенькая и теперь болеет, хозяйка за ней трогательно ухаживает. Говорит, к возрасту надо относиться с уважением.

Была бы она богатой женщиной, обязательно открыла бы приют для бездомных животных. Потому что и люди, и собаки, и всё живое создано для счастья. Чтобы потом умножать его многократно — что она, собственно, всю жизнь и делает.