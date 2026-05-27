В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб один человек, девять пострадали

Госавтоинспекция Хабаровского края сообщила о шести авариях за 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, девять получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных ДТП — три столкновения и три наезда на пешеходов. Именно в столкновениях погиб один человек и пострадали шестеро. Ещё трое получили травмы при наездах на пешеходов.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 401 нарушение правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 13 водителей. Шестеро из них попались в Хабаровске. Нетрезвые водители привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За непредоставление преимущества пешеходам на переходах к ответственности привлекли 26 водителей. Семнадцать из этих нарушений зафиксированы в краевой столице. Сами пешеходы также допускали нарушения — 21 человек привлечён по статье 12.29 КоАП РФ, шестеро из них в Хабаровске.

Кроме того, выявлен 21 водитель, не имеющий или лишённый права управления транспортными средствами. Пять таких случаев произошли в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

