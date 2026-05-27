В Хабаровске начали строить «Дальневосточный квартал» площадью 128 га

Новый микрорайон появится в районе улиц Промывочной и Автономной на участке площадью 128 гектаров. Зона входит в территорию опережающего развития «Хабаровск». По планам, здесь могут построить от 700 до 810 тысяч квадратных метров жилья, а также детские сады, школы и поликлинику.