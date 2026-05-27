В Хабаровске начали строить «Дальневосточный квартал» площадью 128 га

В Хабаровске дали старт строительству нового жилого комплекса по программе «Дальневосточный квартал». На площадке уже забили первую сваю, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Новый микрорайон появится в районе улиц Промывочной и Автономной на участке площадью 128 гектаров. Зона входит в территорию опережающего развития «Хабаровск». По планам, здесь могут построить от 700 до 810 тысяч квадратных метров жилья, а также детские сады, школы и поликлинику.
Первый этап проекта предусматривает строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья. Из них 93,5 тысячи квадратных метров направят на выполнение социальных обязательств перед жителями края. Социальные объекты планируют возводить уже на втором этапе.
«В связи с тем, что строительство ведется с господдержкой, правительство края получит возможность приобрести квартиры по минимальной цене, существенно ниже рыночной. Это жилье мы будем использовать для выполнения социальных обязательств перед жителями Хабаровского края», — отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
Всего в жилом комплексе построят 29 многоквартирных домов. Первый дом будет 24-этажным, в нём предусмотрено 330 квартир.