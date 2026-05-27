Раскрыт секрет мемного ролика с тренером ФК «Манчестер Сити» Гвардиолой

Полная видеозапись с покидающим футбольный клуб «Манчестер Сити» главным тренером Пепом Гвардиолой, который разговаривает с пустым креслом, появилась в Сети.
Она раскрывает тайну ролика, который завирусился в интернете в 2020 году. На тех кадрах можно было увидеть, как Гвардиола поворачивается в сторону пустого кресла и начинает разговаривать с кем-то, активно жестикулируя.
Это произошло на матче Кубка Англии, в котором его команда играла против «Арсенала». Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил вспомнить историю с креслом на прощальном мероприятии по случаю ухода из клуба.
Футболист поинтересовался у тренера, с кем тот беседовал. Гвардиола посмотрел мемный ролик и рассмеялся. При этом он также смутился и не смог дать ответ на вопрос Силвы.
Расширенная видеозапись тех событий была обнародована на странице Кубка Англии в социальных сетях. На ней показано, что Гвардиола общался со своими помощниками Хуаном Лильо и Родольфо Боррелем, которые сидели на других местах сбоку и позади него.
Напомним, 22 мая стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» покинет команду по окончании текущего сезона. Гвардиола начал работать на указанном посту в клубе в июле 2016 года. Отмечалось, что тренер не прекратит сотрудничество с City Football Group, а займет позицию глобального посла.