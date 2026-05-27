«КП»: На могиле Инны Чуриковой до сих пор не установили памятник

На могиле актрисы Инны Чуриковой всё ещё не установлен памятник, заметили коллеги из kp.ru. По их информации, спустя три года после ухода актрисы из жизни на её могиле по-прежнему лишь временный портрет на гранитной плите — общей для неё и её покойного супруга Глеба Панфилова.
Уточняется, что театр «Ленком», где много лет работали Чурикова и Панфилов, установил основание для будущего памятника, однако право возвести его остаётся только у владельца захоронения — сына артистов Ивана. Театр по-прежнему ухаживает за могилой Чуриковой и Панфилова, но поставить полноценный памятник не может.
В январе прошлого года, как заметило издание, появилась информация, что памятник находится на стадии разработки — им якобы занимается скульптор Айдан Салахова, с которой дружен Иван. Правда, с тех пор проект так и не сдвинулся с места.