«КП»: На могиле Инны Чуриковой до сих пор не установили памятник

На могиле актрисы Инны Чуриковой всё ещё не установлен памятник, заметили коллеги из kp.ru. По их информации, спустя три года после ухода актрисы из жизни на её могиле по-прежнему лишь временный портрет на гранитной плите — общей для неё и её покойного супруга Глеба Панфилова.