Врач назвал неожиданное средство, которое отпугивает комаров

Врач Кондрахин: От комаров защищает гвоздика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин рассказал NEWS.ru, что лучшей защитой от комаров может стать обычная гвоздика. Ее пряный аромат насекомые на дух не переносят и стараются обходить стороной все, что им пахнет.

— Есть специальные репелленты, которые наносятся на кожу, они отпугивают комаров. Но самое известное средство, не поверите, содержит в себе аромат гвоздики. Комары очень не любят этот запах и стараются избегать всего, что с ним связано, — пояснил Кондрахин.

Если же комар все-таки укусил, зуд помогут снять антигистаминные кремы. А если руку сильно раздуло, нужно обязательно показаться врачу-аллергологу, потому что в следующий раз реакция может оказаться еще серьезнее. У каждого человека свой порог чувствительности, и для кого-то укусы способны вызвать анафилактический шок.