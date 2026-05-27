В РФ разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти намерены разработать меры по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с возможным выходом животных на дорогу. Соответствующие меры предлагает правительственный документ, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно тексту документа Минприроды в 2026 году должно провести «анализ путей миграции животных в целях определения участков автомобильных дорог, на которых необходимо принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с возможным выходом животных на проезжую часть». Соответствующий доклад в течение года должен быть представлен в правительство.
Кроме того, Минтранс РФ, Росавтодор, государственная компания «Российские автомобильные дороги» и исполнительные органы субъектов Российской Федерации должны провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог в местах возможного выхода животных на проезжую часть. Доклады в правительство должны быть представлены в 2027 — 2030 годах.