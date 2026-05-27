Ученый рассказала, что делать при встрече с медведем

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Нужно увеличить дистанцию от бурого медведя при встрече со зверем, но не убегать, а также визуально «стать больше», рассказала РИА Новости старший научный сотрудник дирекции заповедников «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.
«При встрече с любым диким животным необходимо сохранять дистанцию психологического комфорта животного, в среднем это около 100 метров. Чем больше расстояние до животного, тем меньше рисков того, что оно будет проявлять оборонительное поведение», — сказала собеседница агентства.
По словам Блидченко, очень важно понимать, что исход ситуации будет зависеть от действий человека, чье поведение не должно спровоцировать агрессию у бурого медведя.
«При встрече лучше сразу отступить, увеличивая дистанцию от хищника, спокойным, уверенным голосом показать свои мирные намерения. Главная задача — не проявлять панику, не убегать от зверя, поворачиваясь спиной», — отметила эксперт.
Поведение убегающего человека будет для медведя похоже на поведение жертвы, и это может спровоцировать у хищника соответствующую реакцию преследования, но, как правило, нормальные дикие животные боятся человека, сразу проявляют осторожное поведение и убегают, добавила Блидченко.
«Размер в мире животных имеет значение: нужно себя “увеличить” и четко, членораздельно и уверенно говорить “стой” или “уйди”. Слова, конечно, зверю непонятны, но зверь будет воспринимать отдельные ясные и четкие звуки и осторожничать», — объяснила ученый.
Если встреча произошла в населенном пункте, в целом, техника безопасности схожа: не бежать, «увеличивать» свой размер и дистанцию от зверя, продолжила Блидченко.
«Если вдруг вы увидели медведя, а медведь вас не видит, то, конечно, лучше в этот момент не провоцировать его и уйти в укрытие, но главное — не бежать от хищника. Если медведь во дворе, то стоит незамедлительно уйти в помещение», — уточнила старший научный сотрудник.
По данным Блидченко, если медведь пришел в населенный пункт, его поведение уже может быть не совсем нормальным: возможно, он уже прикормлен людьми, и из-за этого страх перед человеком снижен. В этих случаях надо сразу же звонить в охотнадзор, таких медведей, как правило, изымают из природы, в редких случаях возможно отловить и перевезти в более отдаленное место, сообщила собеседница агентства.
«Медведи быстро привыкают к присутствию человека, могут интересоваться мусорными баками с органическими отходами, заброшенными садами, скотомогильниками», — предупредила Блидченко.
По сведениям эксперта, если у медведя был удачный опыт разорения пасеки, вероятно, что он вернется.
«Необходимо использовать электроизгороди для пасек или для каких-то других мест, где содержатся привлекательные для медведя объекты», — призвала Блидченко.
Жителям населенных пунктов, куда могут выходить медведи, по вечерам лучше носить с собой фонарики, чтобы снизить риски неожиданной встречи, посоветовала ученый. Если зверь уже зафиксирован в населенном пункте, важно в первое время держаться группами, особенно детям, заключила Блидченко.