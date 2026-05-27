Китай запустил спутник TJSW-24 для испытания технологий связи

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника TJSW-24 для испытания технологий связи. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, космический аппарат на орбиту доставила модифицированная ракета-носитель CZ-7A («Чанчжэн-7-эй»).
Запуск был осуществлен в среду в 00:16 по пекинскому времени (19:16 мск вторника) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Для ракеты серии «Чанчжэн» это 645-я миссия.
TJSW-24 разработан Восьмым научно-исследовательским институтом CASC. Аппарат в основном предназначен для проверки технологий многодиапазонной спутниковой связи с высокой скоростью передачи данных.
Жидкотопливная трехступенчатая CZ-7A — самая длинная (примерно 60 метров) ракета китайской разработки с диаметром обтекателя 4,2 метра (либо 3,7 м). Она способна вывести до 12 тонн полезного груза на низкую околоземную (до 7 тонн на геостационарную переходную) орбиту. Это ее 15-й запуск за всю историю и 1-й в 2026 году.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.