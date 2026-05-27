Китай запустил спутник TJSW-24 для испытания технологий связи

Жидкотопливная трехступенчатая CZ-7A — самая длинная (примерно 60 метров) ракета китайской разработки с диаметром обтекателя 4,2 метра (либо 3,7 м). Она способна вывести до 12 тонн полезного груза на низкую околоземную (до 7 тонн на геостационарную переходную) орбиту. Это ее 15-й запуск за всю историю и 1-й в 2026 году.