Слуцкий призвал не лишать семьи детских пособий из-за доходов по вкладам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением учитывать проценты по банковским вкладам в общем доходе семьи при назначении ежемесячного пособия на детей, а не использовать их как отдельное основание для отказа в выплате. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Представляется целесообразным учитывать указанные средства (проценты по банковским вкладам — прим. ТАСС) при определении совокупного среднемесячного дохода семьи наряду с иными видами доходов, а не рассматривать их как самостоятельное основание для отказа в назначении пособия вне зависимости от общего уровня материального обеспечения семьи», — говорится в обращении.
В письме отмечается, что основанием для отказа в назначении пособия является наличие дохода по банковским вкладам, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. Согласно федеральному бюджету, в 2026 году этот показатель составляет 18 939 рублей.
По словам Слуцкого, семья может лишиться права на пособие, если за расчетный период получила около 19 тыс. рублей процентов по вкладу, что составляет примерно 1,6 тыс. рублей в месяц. «При этом, чтобы получить такие проценты, иногда достаточно иметь на счету около 150 тыс. рублей накоплений. Но разве это богатство? Для большинства российских семей это деньги, которые откладывались долгие годы на первый взнос по ипотеке, лечение ребенка, образование или просто как “подушка безопасности” на черный день», — сказал он ТАСС.
По мнению парламентария, изменение порядка учета процентов по вкладам позволит избежать необоснованных отказов в предоставлении социальной поддержки семьям, нуждающимся в помощи.