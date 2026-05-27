Слуцкий призвал не лишать семьи детских пособий из-за доходов по вкладам

По словам Слуцкого, семья может лишиться права на пособие, если за расчетный период получила около 19 тыс. рублей процентов по вкладу, что составляет примерно 1,6 тыс. рублей в месяц. «При этом, чтобы получить такие проценты, иногда достаточно иметь на счету около 150 тыс. рублей накоплений. Но разве это богатство? Для большинства российских семей это деньги, которые откладывались долгие годы на первый взнос по ипотеке, лечение ребенка, образование или просто как “подушка безопасности” на черный день», — сказал он ТАСС.