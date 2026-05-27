В Хабаровске началось строительство доступного, комфортного и благоустроенного жилья по программе «Дальневосточный квартал», разработанной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В церемонии забивки первой сваи на застраиваемой территории приняли участие первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, министр строительства края Александр Мелихов, представители компаний, которые займутся возведением инфраструктуры и жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По программе “Дальневосточный квартал” Правительство РФ софинансирует строительство инженерной инфраструктуры. На эти цели предусмотрена единая президентская субсидия в размере 15% от инвестиционной стоимости всего проекта. На первом этапе краю предоставлена субсидия 5,9 млрд рублей», — отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
Под строительство «Дальневосточного квартала» правительством региона определен земельный участок площадью 128 Га в районе улиц Промывочная и Автономная. Территория включена в ТОР «Хабаровск». Потенциально там может разместиться жилищный комплекс площадью 700−810 тыс. кв. метров. Также новый микрорайон будет обеспечен социальной инфраструктурой: появятся детские сады, школы и поликлиника.
В связи с тем, что строительство ведется с господдержкой, правительство края получит возможность приобрести квартиры по минимальной цене, существенно ниже рыночной. Это жилье будет использовано для выполнения социальных обязательств перед жителями Хабаровского края.
Строительство «Дальневосточного квартала» началось в Хабаровске.
Новый жилой комплекс в Хабаровске будет возведен в два этапа. В рамках первого из них запланировано строительство более 300 тыс. кв. метров жилья, из которых 93,5 тыс. кв. метров (30%) предназначено для выполнения социальных обязательств. Строительство социальных объектов войдет во второй этап реализации проекта.
«Комплекс будет состоять из 29 многоквартирных домов. Сегодня мы торжественно забили первую сваю первого жилого дома — 24 этажа, 330 квартир. Всего в ЖК будут проживать около 9,5 тыс. человек. Первые 50 тыс. кв. метров жилья построим до 2027 года, завершение проекта планируется в 2034-м», — рассказал директор хабаровского филиала ГК «ДАРС» Никита Нестеренко.
Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры «Дальневосточного квартала» возложено на АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». До конца 2027 года будет выполнено технологическое присоединение к централизованной системе электроснабжения и к централизованной системе теплоснабжения, рабочие проведут водопроводную линию, построят объекты дорожной сети в районе аэродрома ДОСААФ и водопропускной коллектор для р. Черной.
Напомним, что «Дальневосточный квартал» — это программа, разработанная Минвостокразвития России для поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальневосточного федерального округа. Цель программы — обеспечение жителей ДФО комфортным и доступным жильем. Помимо Хабаровского края, жилье по этой программе будет построено в Амурской и Сахалинской областях, ЕАО, Республике Бурятия, Забайкальском и Камчатском краях. Всего планируют возвести около 1,8 млн кв. м жилья для более чем 69 тыс. дальневосточников.