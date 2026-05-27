Строительство «Дальневосточного квартала» началось в Хабаровске

Напомним, что «Дальневосточный квартал» — это программа, разработанная Минвостокразвития России для поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальневосточного федерального округа. Цель программы — обеспечение жителей ДФО комфортным и доступным жильем. Помимо Хабаровского края, жилье по этой программе будет построено в Амурской и Сахалинской областях, ЕАО, Республике Бурятия, Забайкальском и Камчатском краях. Всего планируют возвести около 1,8 млн кв. м жилья для более чем 69 тыс. дальневосточников.