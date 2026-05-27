Стоимость обучения в вузах Новосибирска достигла 450 тыс. рублей в год

В 2026 году стоимость платного обучения в вузах Новосибирска варьируется в очень широких пределах: от 35 тысяч до 450 тысяч рублей в год. Итоговая сумма зависит от престижа университета и востребованности специальности.
Самой дорогой программой стала совместная образовательная траектория НГУЭУ и МГИМО по юриспруденции — здесь за год обучения придётся заплатить 450 тысяч рублей. Почти не уступает по стоимости и стоматологический факультет Новосибирского государственного медицинского университета (449 тысяч рублей), однако другие направления, например, педиатрия, стоят дешевле (около 312 тысяч).
В Новосибирском государственном университете цены колеблются от 186 до 250 тысяч рублей в год: экономика и менеджмент ближе к верхней границе, а робототехника и искусственный интеллект — к нижней. В НГТУ НЭТИ диапазон ещё шире: от 93 тысяч на заочном отделении до 308 тысяч для творческих специальностей, таких как кинооператор. В НГУЭУ (без учёта программы с МГИМО) обучение стоит от 140 тысяч рублей.
Сибирский университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) устанавливает цены от 51 до 226 тысяч рублей: например, реклама и связи с общественностью — около 165 тысяч, а отдельные IT-направления — до 226 тысяч.
Наиболее доступное образование предлагает Новосибирский государственный аграрный университет: здесь стоимость года обучения начинается с 35 тысяч рублей, а максимальная планка — 126 тысяч (на программе по экономике). В педагогическом университете дизайнерское направление стоит около 288 тысяч, в Сибстрине (НГАСУ) — от 68 до 276 тысяч, а в консерватории имени Глинки — до 300 тысяч рублей.
Рекомендуется уточнять актуальные цены на официальных сайтах вузов, так как стоимость может меняться в зависимости от формы обучения и конкретной программы. Заочная форма, как правило, обходится дешевле очной.