Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость обучения в вузах Новосибирска достигла 450 тыс. рублей в год

В новосибирских вузах обучение обходится в сумму от 35 до 450 тысяч рублей в год.

Источник: Соцсети

В 2026 году стоимость платного обучения в вузах Новосибирска варьируется в очень широких пределах: от 35 тысяч до 450 тысяч рублей в год. Итоговая сумма зависит от престижа университета и востребованности специальности.

Самой дорогой программой стала совместная образовательная траектория НГУЭУ и МГИМО по юриспруденции — здесь за год обучения придётся заплатить 450 тысяч рублей. Почти не уступает по стоимости и стоматологический факультет Новосибирского государственного медицинского университета (449 тысяч рублей), однако другие направления, например, педиатрия, стоят дешевле (около 312 тысяч).

В Новосибирском государственном университете цены колеблются от 186 до 250 тысяч рублей в год: экономика и менеджмент ближе к верхней границе, а робототехника и искусственный интеллект — к нижней. В НГТУ НЭТИ диапазон ещё шире: от 93 тысяч на заочном отделении до 308 тысяч для творческих специальностей, таких как кинооператор. В НГУЭУ (без учёта программы с МГИМО) обучение стоит от 140 тысяч рублей.

Сибирский университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) устанавливает цены от 51 до 226 тысяч рублей: например, реклама и связи с общественностью — около 165 тысяч, а отдельные IT-направления — до 226 тысяч.

Наиболее доступное образование предлагает Новосибирский государственный аграрный университет: здесь стоимость года обучения начинается с 35 тысяч рублей, а максимальная планка — 126 тысяч (на программе по экономике). В педагогическом университете дизайнерское направление стоит около 288 тысяч, в Сибстрине (НГАСУ) — от 68 до 276 тысяч, а в консерватории имени Глинки — до 300 тысяч рублей.

Рекомендуется уточнять актуальные цены на официальных сайтах вузов, так как стоимость может меняться в зависимости от формы обучения и конкретной программы. Заочная форма, как правило, обходится дешевле очной.