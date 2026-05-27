РПЦ: число многодетных семей в России за 13 лет выросло более чем в два раза

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число многодетных семей в России с 2013 года увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,9 млн. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«При общем спаде рождаемости число многодетных семей в России растет: с 2013 года оно увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,9 млн. Рост числа многодетных семей на 8,8% в 2025 году частично объясняется изменившимся порядком их учета», — сказал иерей.
Он напомнил, что, согласно указу Президента России от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», многодетной названа семья с тремя и более детьми, причем этот статус объявлен бессрочным.