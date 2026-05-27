В Железнодорожном районе Хабаровска обновят остановки и расширят улицу

В Хабаровске жители Железнодорожного района обсудили с мэром Сергеем Кравчуком благоустройство и ремонт дорог. Горожан интересовали реконструкция бульваров, новые остановки и расширение улицы Горького, сообщили в администрации города.
Первый этап обновления Амурского бульвара уже стартовал 11 мая на участке от железнодорожного вокзала до улицы Дикопольцева. Во время работ сохранят основные пешеходные маршруты, заменят покрытие, высадят новые зелёные насаждения, обустроят места для отдыха и городских событий. Амурский и Уссурийский бульвары будут приводить в порядок поэтапно, завершить проект планируют к 2029 году.
Отдельно жители спросили о замене остановочных павильонов у остановок «Комбинат» и «Троллейбусное депо». По словам мэра, в прошлом году в городе обновили больше 60 процентов таких объектов. В ближайшее время новый павильон появится на остановке «Комбинат» в сторону центра.
«Также в этом году планируется установить новые остановочные павильоны возле железнодорожного вокзала в обе стороны, “Комбинат” в сторону аэропорта, “Троллейбусное депо” в сторону города», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Ещё одной темой встречи стал ремонт улицы Горького. В этом году работы пройдут на участке от улицы Энтузиастов до улицы Серова. Стоимость оценивается в 115 миллионов рублей. Дорожники расширят проезжую часть, сделают новый перекрёсток у улицы Энтузиастов, оборудуют съезды, тротуары и освещение.