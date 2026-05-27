В Железнодорожном районе Хабаровска обновят остановки и расширят улицу

Первый этап обновления Амурского бульвара уже стартовал 11 мая на участке от железнодорожного вокзала до улицы Дикопольцева. Во время работ сохранят основные пешеходные маршруты, заменят покрытие, высадят новые зелёные насаждения, обустроят места для отдыха и городских событий. Амурский и Уссурийский бульвары будут приводить в порядок поэтапно, завершить проект планируют к 2029 году.