В Омской области изъяли 10 кг некачественных кондитерских изделий

В Омской области из оборота изъяли партию недоброкачественных кондитерских изделий. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам проверок за первый квартал 2026 года.
Специалисты проводили контрольно-надзорные и профилактические мероприятия на объектах, где производят и продают хлебобулочную и кондитерскую продукцию. За этот период было отобрано 97 проб изделий для проверки качества и безопасности.
«Изъята из оборота одна партия недоброкачественных кондитерских изделий в количестве 10 кг. Рассмотрены три обращения, по итогам чего объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, виновных привлекли к административной ответственности. Контроль за качеством хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе продолжится.