Во Владивостоке 31 мая и 1 июня будет ограничена продажа алкоголя

Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.