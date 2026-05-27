Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке 31 мая и 1 июня будет ограничена продажа алкоголя

Предпринимателям Владивостока напоминают об ограничениях на продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий.

Источник: НИА Владивосток

Так, 31 мая с 12:00 до 18:00 на стадионе «Динамо» состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.

Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.

1 июня, в День защиты детей, продажа алкоголя будет ограничена по всему городу, отмечает пресс-служба мэрии.