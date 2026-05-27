Во Владивостоке 31 мая и 1 июня будет ограничена продажа алкоголя

Так, 31 мая с 12:00 до 18:00 на стадионе «Динамо» состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.
Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.
1 июня, в День защиты детей, продажа алкоголя будет ограничена по всему городу, отмечает пресс-служба мэрии.