Хабаровчанин незаметно украл из чужой квартиры аудиосистему весом 10 кг

В Индустриальном районе Хабаровска раскрыли необычную квартирную кражу — ночью из квартиры на улице Урицкого исчезла здоровенная аудиосистема весом около десяти килограммов. Хозяева в это время спали в соседней комнате, а входную дверь просто забыли запереть, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.