Хабаровчанин незаметно украл из чужой квартиры аудиосистему весом 10 кг

В Индустриальном районе Хабаровска раскрыли необычную квартирную кражу — ночью из квартиры на улице Урицкого исчезла здоровенная аудиосистема весом около десяти килограммов. Хозяева в это время спали в соседней комнате, а входную дверь просто забыли запереть, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
Потерпевший обнаружил пропажу утром и отправился в полицию. Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 36-летний житель микрорайона Пятая площадка, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж. Ночной воришка возвращался из кафе, где разогревался спиртным, и по пути домой решил проверить чужой подъезд на предмет лёгкой наживы.
Мужчина просто толкал двери одну за другой, пока одна не поддалась. Он забрал громоздкую колонку, спокойно вышел и был таков. Дома находчивый супруг выдал жене версию, что выиграл аудиосистему в кафе — та, видимо, поверила.
Полицейские изъяли похищенную технику и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.