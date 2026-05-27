В Магадане бездомный украл золото и алкоголь через незапертую дверь квартиры

Как сообщили в полиции Колымы, преступление было совершено в квартире дома на улице Коммуны. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что входная дверь оказалась не заперта, беспрепятственно проник внутрь. Его добычей стали несколько бутылок алкоголя, а также золотые серьги и кольцо. Ущерб, причинённый 20-летней владелице имущества, составил около десяти тысяч рублей.