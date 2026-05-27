В Магадане бездомный украл золото и алкоголь через незапертую дверь квартиры

В Магадане полицейские раскрыли квартирную кражу. 52-летний мужчина без определённого места жительства проник в чужое жильё через незапертую дверь и похитил ценности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции Колымы, преступление было совершено в квартире дома на улице Коммуны. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что входная дверь оказалась не заперта, беспрепятственно проник внутрь. Его добычей стали несколько бутылок алкоголя, а также золотые серьги и кольцо. Ущерб, причинённый 20-летней владелице имущества, составил около десяти тысяч рублей.
Сотрудники Отдела МВД России по городу Магадану установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний гражданин без определённого места жительства. Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Кроме того, дознавателем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело об использовании поддельного документа в отношении 42-летнего иностранного гражданина. Мужчина предоставил фальшивый сертификат о владении русским языком и знании истории России. Этот документ требовался ему, чтобы на законных основаниях проживать и трудиться на территории Магаданской области. Максимальное наказание за данное правонарушение — арест на срок до шести месяцев.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 114 сообщений о происшествиях и преступлениях. В дежурные части за различные правонарушения доставлены шесть человек.
