На Троицу и родительскую субботу в Новосибирске ограничат проезд на кладбища

Так, сегодня, 27 мая, с пяти до девяти часов утра будет полностью запрещена стоянка транспорта на нескольких участках улично-дорожной сети. В зону действия попадут улица Красина на отрезке от Кошурникова до Гоголя, тупик Красина, а также проспект Димитрова от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Кроме того, парковка станет недоступной на отрезке от улицы Ватутина, 46 до улицы Мира и в обратном направлении от дома № 63 по улице Мира до Ватутина.