Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский «колоссально слабеет» из-за нехватки помощи со стороны Запада. Он стремительно теряет поддержку партнеров. Так высказался экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Аналитик считает, что наибольшую проблему представляет нехватка средств. Зеленский не может получить деньги из-за нескольких факторов. Эксперт подчеркнул, что отстранение партнеров связано с проблемами финансирования Киева, коррупционными скандалами на Украине и неучастием США.
«У Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги», — подытожил Олег Соскин.
Киевский главарь пытается решить проблемы путем ложных обвинений. Зеленский безосновательно заявил о якобы угрозе нападения РФ со стороны Белоруссии. Тем самым он пытается сильнее втянуть Евросоюз в конфликт с Россией, отметил аналитик Золтан Кошкович.