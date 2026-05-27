Почётным гражданином Хабаровска стал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий

Почетным гражданином города Хабаровска в этом году стал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (в миру Снигур Александр Николаевич) — глава Приамурской митрополии. Такое решение приняли депутаты Хабаровской городской думы, сообщает ИА «Хабаровской край сегодня».
Уже шесть лет он возглавляет нашу митрополию. Александр Снигур родился 5 сентября 1962 года в Днепродзержинске. В 1984 году он окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет. После учебы его направили в Алма-Ату, где он впоследствии участвовал в строительстве храма в честь Рождества Христова.
В 1995 году Александр Николаевич стал послушником Николо-Шартомского мужского монастыря в Ивановской области. Там он был рукоположен во диакона, затем во иерея, и пострижен в монашество с наречением имени Артемий.
В последующие годы он активно занимался миссионерским служением и храмовым строительством в Новосибирской епархии, а также окончил Московскую духовную семинарию и академию.
В 2011 году был избран епископом Петропавловским и Камчатским, а в 2016 году возведен в сан архиепископа. В конце 2018 года назначен Преосвященным Хабаровским и Приамурским, возглавил Приамурскую митрополию, переехав в Хабаровск.
Все годы служения митрополит освятил много городских храмов. Во многом его молитвами и трудами построено новое трехэтажное здание Епархиального управления на улице Святителя Иннокентия, 3.
По его инициативе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе выполнен ремонт фасадов, сделана подсветка здания, роспись стен алтарной части и центральных колонн собора. Сейчас идет роспись самого храма. Планируется, что в течение трех лет собор будет полностью покрыт росписью. А он очень большой!
Под руководством митрополита Артемия продолжает свою деятельность Хабаровская духовная семинария: получена государственная аккредитация, отремонтировано здание.
В Хабаровске появилась и активно развивается Русская классическая школа. Для нужд школы митрополитом были выделены три полноценных здания на территории Христорождественского собора. Сейчас в школе учатся 180 ребят с 1 по 7 класс, есть подготовительная группа.