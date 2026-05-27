Участие украинского президента Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом во вторник, 26 мая, высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
— Зеленский открыто признался в фашизме. Они фашисты и уже этого не скрывают. Мы очень хорошо знаем, что творили бандеровцы. Их потомки сегодня правят Украиной, — написал он в Telegram-канале.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя идею перезахоронения останков украинских националистов в Киеве, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно опасаться духа своего деда, который прошел Великую Отечественную войну. Он обратил внимание на то, что даже в ФРГ, где и так «хватает нацистов», «не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса».
На прошлой неделе останки Андрея Мельника, одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН)*, эксгумировали в Люксембурге для дальнейшего перезахоронения на территории Украины.
*Запрещенные в России террористические организации.