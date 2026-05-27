Муниципальная служба эвакуации подвела итоги работы за май

Специалисты продолжают круглосуточную работу по освобождению улиц от автомобилей-нарушителей и помогают жителям, чьи машины нуждаются в транспортировке.
В этом месяце на специализированную стоянку переместили 126 транспортных средств, водители которых нарушили правила дорожного движения, отмечает пресс-служба мэрии. Эвакуация машин-нарушителей ведется ежедневно строго по заявке от сотрудников Госавтоинспекции.
«Чаще всего причиной вызова эвакуатора становится стоянка или остановка автомобиля в неположенном месте. Реже — вождение в состоянии опьянения или без документов», — отметили работники муниципальной службы эвакуации.
Кстати, с мая этого года каждый житель Владивостока может самостоятельно обратиться в муниципальную службу для эвакуации своего неисправного автомобиля. Это может быть машина, получившая повреждения в ДТП или требующая транспортировки в сервисный центр. С начала месяца такой услугой уже воспользовались 27 человек.