Муниципальная служба эвакуации подвела итоги работы за май

Муниципальная служба эвакуации, созданная на базе предприятия «Содержание городских территорий», подвела итоги работы за май.

Специалисты продолжают круглосуточную работу по освобождению улиц от автомобилей-нарушителей и помогают жителям, чьи машины нуждаются в транспортировке.

В этом месяце на специализированную стоянку переместили 126 транспортных средств, водители которых нарушили правила дорожного движения, отмечает пресс-служба мэрии. Эвакуация машин-нарушителей ведется ежедневно строго по заявке от сотрудников Госавтоинспекции.

«Чаще всего причиной вызова эвакуатора становится стоянка или остановка автомобиля в неположенном месте. Реже — вождение в состоянии опьянения или без документов», — отметили работники муниципальной службы эвакуации.

Кстати, с мая этого года каждый житель Владивостока может самостоятельно обратиться в муниципальную службу для эвакуации своего неисправного автомобиля. Это может быть машина, получившая повреждения в ДТП или требующая транспортировки в сервисный центр. С начала месяца такой услугой уже воспользовались 27 человек.