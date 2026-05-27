Лучшего молодого пахаря выбрали в Приморье

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, конкурс профессионального мастерства «Пахарь» прошел в Уссурийске. В соревнованиях на тракторе «Беларус» приняли участие студенты сельскохозяйственных колледжей Приморья.
«Участникам предстояло не просто показать навыки управления техникой, но и доказать, что они могут принимать верные решения в условиях ограниченного времени. Жюри оценивало прямолинейность и глубину вспашки, соблюдение боковых границ, внешний вид участка», — отметили в ведомстве.
По итогам напряженной борьбы победителем стал студент Уссурийского агропромышленного колледжа Олег Падалко. Он продемонстрировал лучшие навыки вспашки и занял первое место.