Раскрыта дата Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

Вечером вторника, 26 мая 2026 года, глава региона Виталий Хоценко в социальных сетях объявил о дате проведения в Омске XXII Форума межрегионального сотрудничества регионов России и Казахстана. Мероприятие должно состояться 20 августа 2026 года.
Омск принимает Форум в третий раз: впервые ему удалось стать площадкой масштабного мероприятия в 2003 году, повторно прием делегатов проходил в 2019 году. О грядущих планах по «возврату» Форума межрегионального сотрудничества регионов России и Казахстана в Омск стало известно в ноябре 2025 года.
Стоит напомнить, что за прошедшие годы в работе Форума установилась традиция участия глав двух государств, на текущий момент не известно, удастся ли ее продолжить.
Примечательно, что несколькими днями ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Владимиром Путиным. Публично объявлялось, что одной из тем диалога стала подготовка к проведению данного мероприятия.