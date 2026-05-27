В Новосибирске продают Cadillac 2026 года выпуска за 39 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставили черный Cadillac Escalade 2026 года за 39 миллионов рублей. Объявление появилось на популярном сайте.
Машина пятого поколения с рестайлингом оснащена бензиновым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью 682 лошадиные силы. У автомобиля автоматическая коробка передач, полный привод и левый руль. Пробег составляет всего 15 километров, машина не эксплуатировалась в России.
У джипа один владелец и оригинальный паспорт транспортного средства. Состояние автомобиля продавец называет отличным. В комплектацию входят системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, помощи при экстренном торможении, предотвращения столкновений, датчик давления в шинах, подушки безопасности водителя и пассажиров, блокировка замков задних дверей, система крепления детских автокресел, дистанционный запуск двигателя и другое оборудование.