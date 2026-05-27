В четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправятся верующие

За это время прихожанам предстоит пройти свыше 110 км.

Источник: AmurMedia

16 июня 2026 года с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка начнется традиционный многодневный Крестный ход (6+) вокруг Хабаровска, сообщает официальный портал Приамурской митрополии.

За четыре дня священнослужители и прихожане с молитвой пройдут более 110 километров. Участники Крестного хода будут обеспечены водой и пищей, ночлегом и медицинской помощью. Для ночевки будет разбит палаточный городок.

Расписание движения Крестного хода вокруг Хабаровска:

16 июня.

9:30 Молебен.

10:00 Выход от храма Георгия Победоносца (ул. Шоссейная, в\ч п. Сосновка).

Движение по объездной дороге до поселка «Ильинка». Вечернее богослужение. Ужин. Ночлег.

17 июня.

10:00 час выход крестного хода до поселка Гаровка-1.

13:00 Обед.

15:00 выход по направлению к пос. Горького, поворот на «Восточное» далее к пос Чистополье.

18:00 Богослужение.

Ужин. Ночлег.

18 июня.

7:00 Богослужение.

8:00 Выход крестного хода на шоссе, по направлению к ТЭЦ-3.

13:00 Обед.

Ужин. Концерт. Ночлег. Возле ТЭЦ-3.

19 июня.

8:00 Выход от ТЭЦ-3 по направлению к Базе КАФ.

Выход на улицу Руднева.

Посадка на теплоход в районе судоремонтного завода.

Высадка в районе школы № 2 (ул. Прибрежная).

Посадка в автобусы и движение к храму Георгия Победоносца.

Окончание крестного хода.

Всем, кто собрался принять участие в крестном ходе, в дорогу советуют взять чашку, кружку, ложку, удобную обувь, теплую одежду для ночлега и на случай дождя.

Каждый паломник, собирающийся принять участие в Крестном ходе, должен помнить, что Крестный ход — это церковное богослужение, сопряженное с определенными трудностями, и все его участники возлагают на себя определенные обязанности.