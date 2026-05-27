В четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправятся верующие

16 июня 2026 года с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка начнется традиционный многодневный Крестный ход (6+) вокруг Хабаровска, сообщает официальный портал Приамурской митрополии.
За четыре дня священнослужители и прихожане с молитвой пройдут более 110 километров. Участники Крестного хода будут обеспечены водой и пищей, ночлегом и медицинской помощью. Для ночевки будет разбит палаточный городок.
Расписание движения Крестного хода вокруг Хабаровска:
16 июня.
9:30 Молебен.
10:00 Выход от храма Георгия Победоносца (ул. Шоссейная, в\ч п. Сосновка).
Движение по объездной дороге до поселка «Ильинка». Вечернее богослужение. Ужин. Ночлег.
17 июня.
10:00 час выход крестного хода до поселка Гаровка-1.
13:00 Обед.
15:00 выход по направлению к пос. Горького, поворот на «Восточное» далее к пос Чистополье.
18:00 Богослужение.
Ужин. Ночлег.
18 июня.
7:00 Богослужение.
8:00 Выход крестного хода на шоссе, по направлению к ТЭЦ-3.
13:00 Обед.
Ужин. Концерт. Ночлег. Возле ТЭЦ-3.
19 июня.
8:00 Выход от ТЭЦ-3 по направлению к Базе КАФ.
Выход на улицу Руднева.
Посадка на теплоход в районе судоремонтного завода.
Высадка в районе школы № 2 (ул. Прибрежная).
Посадка в автобусы и движение к храму Георгия Победоносца.
Окончание крестного хода.
Всем, кто собрался принять участие в крестном ходе, в дорогу советуют взять чашку, кружку, ложку, удобную обувь, теплую одежду для ночлега и на случай дождя.
Каждый паломник, собирающийся принять участие в Крестном ходе, должен помнить, что Крестный ход — это церковное богослужение, сопряженное с определенными трудностями, и все его участники возлагают на себя определенные обязанности.