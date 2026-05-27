Вратарь «Авангарда» рассказал, как Буше едва не выбежал к Хартли во время драки

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о массовых драках во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива». По словам хоккеиста, в тот момент команда хотела показать сопернику, что не позволит оказывать на себя давление второй год подряд.
Серебряков отметил, что подобные эпизоды не выбили его из игры, а, наоборот, вызвали интерес.
«Мне, наоборот, это интересно было. Где-то даже таких эмоций до этого не хватало, нужно было показать “Локомотиву”, что второй год подряд у них не получится нас задавить, и мы дали отпор. После второго матча у нас в серии вообще околохоккейной истории не было, не считая Паника. Просто надо было ответить и сразу показать, что так не получится», — сказал вратарь.
Также Серебрякова спросили, мог ли главный тренер «Авангарда» Ги Буше выйти на поединок с тренером «Локомотива» Бобом Хартли. Голкипер ответил, что Буше действительно был близок к этому.
«Кстати, он уже почти выбежал», — заявил Серебряков.