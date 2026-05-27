Глава СБС ВСУ Бровди сообщил, что у Украины на карандаше 500 целей в Белоруссии

Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди во вторник, 26 мая, сообщил, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт на стороне Российской Федерации.
— Первые 500 целей у нас уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине, — написал он в Telegram-канале, передает «Газета.ру».
В тот же день директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался, что украинский президент Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС РФ со стороны Белоруссии, пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. По его словам, глава Украины одновременно пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может привести к потере власти.
21 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в конфликте на Украине, потому что в этом нет необходимости, но такой сценарий возможен только в случае агрессии в отношении республики.
Зеленский 17 апреля заявил, что РФ якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.