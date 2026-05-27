В тот же день директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался, что украинский президент Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС РФ со стороны Белоруссии, пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. По его словам, глава Украины одновременно пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может привести к потере власти.