Поздравление Игоря Кобзева с Общероссийским днем библиотек

В Приангарье действуют 727 государственных и муниципальных библиотек. Ежегодно они обслуживают более миллиона читателей.
В наше время библиотеки перестали быть просто хранилищами книг. Это многопрофильные центры просвещения и культурной жизни для людей всех возрастов из самых отдаленных населенных пунктов. Правительство Иркутской области поддерживает модернизацию библиотек, уделяет внимание их технической оснащенности, созданию условий для профессионального роста специалистов.
А сотрудники библиотек, инициативные и неравнодушные, уже давно не просто выдают книги. Они способствуют сохранению местных традиций, языков и культурных особенностей, помогают укреплять связь поколений, формировать уважение к истории родного края и воспитывать чувство гордости за малую родину.
Выражаю глубокую признательность всем работникам библиотек за профессионализм, преданность делу и личный вклад в просвещение жителей Иркутской области.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, новых интересных проектов и благодарных читателей!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.