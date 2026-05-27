Поздравление Игоря Кобзева с Общероссийским днем библиотек

Уважаемые жители Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!

Источник: НИА Байкал

В Приангарье действуют 727 государственных и муниципальных библиотек. Ежегодно они обслуживают более миллиона читателей.

В наше время библиотеки перестали быть просто хранилищами книг. Это многопрофильные центры просвещения и культурной жизни для людей всех возрастов из самых отдаленных населенных пунктов. Правительство Иркутской области поддерживает модернизацию библиотек, уделяет внимание их технической оснащенности, созданию условий для профессионального роста специалистов.

А сотрудники библиотек, инициативные и неравнодушные, уже давно не просто выдают книги. Они способствуют сохранению местных традиций, языков и культурных особенностей, помогают укреплять связь поколений, формировать уважение к истории родного края и воспитывать чувство гордости за малую родину.

Выражаю глубокую признательность всем работникам библиотек за профессионализм, преданность делу и личный вклад в просвещение жителей Иркутской области.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, новых интересных проектов и благодарных читателей!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.