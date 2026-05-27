Последние звонки прозвенели в Иркутске

«Сегодня прозвенел последний школьный звонок. Это волнительный день: кажется, только вчера впервые сели за парты, а сейчас выпускники готовятся к экзаменам. Уверен, все их успешно сдадут. Благодарю педагогов за чуткость, внимание, заботу и доброту и понимаю, как сейчас волнуются родители выпускников. Совсем скоро дети перешагнут порог школы и начнут взрослую, самостоятельную жизнь. Именно им предстоит создавать будущее столицы Прибайкалья, развивать наш любимый город. Желаю успехов и всего самого доброго», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.