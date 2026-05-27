Последние звонки прозвенели в Иркутске

В этом году девятые и одиннадцатые классы оканчивают более 13000 человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Сегодня прозвенел последний школьный звонок. Это волнительный день: кажется, только вчера впервые сели за парты, а сейчас выпускники готовятся к экзаменам. Уверен, все их успешно сдадут. Благодарю педагогов за чуткость, внимание, заботу и доброту и понимаю, как сейчас волнуются родители выпускников. Совсем скоро дети перешагнут порог школы и начнут взрослую, самостоятельную жизнь. Именно им предстоит создавать будущее столицы Прибайкалья, развивать наш любимый город. Желаю успехов и всего самого доброго», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
По традиции одиннадцатиклассникам огласили приказ о допуске к экзаменам, а выпускники, в свою очередь, выразили благодарность педагогам и родителям.
«Дорогие ребята, мы с учителями сделали все, чтобы вы гордились тем, что вы — ученики четырнадцатой школы. Пронесите через всю жизнь верность и благодарность вашим замечательным наставникам. Удачи вам!», — обратилась к выпускникам директор школы № 14 Людмила Тучкова.
Одиннадцатиклассники СОШ № 14 поделились своими планами. Кирилл Чинник рассказал, что собирается связать свою жизнь с защитой Родины. Выпускник считает, что нет ничего важнее. Виктория Трахимец мечтает занять высокий пост в банковской системе, чтобы обеспечить финансовую стабильность Иркутской области. Первым шагом на пути к цели станет поступление в Высшую школу экономики после успешной сдачи единого государственного экзамена.
В этом году основной период написания ЕГЭ будет проходить с 1 по 25 июня, а итоговая аттестация для выпускников девятых классов начнется 2 июня и завершится 6 июля.