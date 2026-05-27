Прилёт рейса «Победы» из Москвы в Новосибирск задержали утром 27 мая

В Новосибирске утром 27 мая задерживается прилёт рейса авиакомпании «Победа» из Москвы. Самолёт должен был прибыть из аэропорта Шереметьево в Толмачёво в 07:35.
По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, расчётное время прибытия изменили на 08:00. Таким образом, задержка составит 25 минут.
Пассажирам и встречающим стоит ориентироваться на обновлённую информацию онлайн-табло Толмачёво.
Ранее мы сообщали, что туристка едва не пропустила рейс из-за путаницы с аэропортом. Девушка вызвала такси до воздушной гавани, но водитель привёз её к бывшему аэропорту «Северный», который не принимает самолёты с 2006 года. По её словам, она не знала местных особенностей и связала ошибку с запутанными названиями, а также невнимательностью таксиста. На месте закрытого аэропорта девушка заметила ещё одну пассажирку с чемоданом — вероятно, та тоже приехала не туда.