В Иркутске отметили День «Зеленой линии»

Информационно-туристская служба Иркутска в честь праздника организовала экскурсии для горожан и гостей областного центра.
«Мероприятие проводим ежегодно, и оно всегда пользуется популярностью, места занимают за несколько дней, — рассказала директор МКУ “Информационно-туристская служба Иркутска” Евгения Федоровская. — Маршрут “Зеленой линии” был разработан в 2013 году, его длина — 5,5 километра. Пройдя по нему, за короткое время можно увидеть 30 основных достопримечательностей города: церкви, дома известных купцов и меценатов, музеи, театры, площади и скверы».
Она отметила, что на этой неделе подрядная организация приступит к работам по обновлению «Зеленой линии» на всем ее протяжении.
С разных точек города одновременно стартовали три пеших прогулки: «Было — стало. 365 лет спустя!», «Купечество Иркутска» и «Откуда Иркутск ведет свое начало».
«Мне очень понравилась экскурсия. За короткое время нам рассказали много исторических фактов о региональном центре, которых я не знала», — отметила жительница Иркутска Софья Гавриленко.
«Я получил классные эмоции и впечатления. Было любопытно узнать об основании и становлении города, подробностях жизни представителей иркутской епархии. С удовольствием бы еще посетил такие мероприятия. Спасибо организаторам», — поделился впечатлениями студент БГУ Матвей Пуховой.
«Недавно переехал в Иркутск из Забайкалья. Сегодня пришел на экскурсию, потому что нужно узнавать город, в котором теперь живу. Экскурсовод подробно остановился на каждой точке, рассказал о памятниках, церквях и других достопримечательностях. Я получил настоящее удовольствие», — отметил Владимир Мелихов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, про «Зеленую линию» снят мини-сериал под названием «Привет! Это Иркутск!». В каждой серии о достопримечательностях, расположенных по пути следования туристического маршрута, рассказывают известные иркутяне. Всего было создано 35 видеороликов. Посмотреть их можно на странице администрации Иркутска «ВКонтакте».