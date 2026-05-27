В портах Ванино и Советской Гавани прошли учения по предупреждению завоза опасных инфекций

В морских портах Ванино и Советской Гавани Хабаровского края прошли межведомственные учения по предупреждению завоза в регион опасных инфекционных заболеваний. Специалисты отработали действия при выявлении больного на судне. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, учения прошли в контрольно-пропускных пунктах портов. Их цель — отработка практических навыков при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий в случае выявления человека с подозрением на опасные инфекционные болезни.
По легенде учений, на борту судна, прибывшего из эпидемиологически неблагополучной страны, был обнаружен человек с признаками инфекционного заболевания. Медицинские службы незамедлительно приступили к действиям. За заболевшим и контактными лицами установили медицинское наблюдение. Врачи провели осмотр всех членов экипажа, осуществили забор биологического материала для лабораторных исследований. Также были отобраны пробы питьевой воды на микробиологические и органолептические показатели. На судне силами экипажа и специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах» проведена заключительная дезинфекция.
В ходе учений медицинскими службами был отработан полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Среди них — изоляция больного с подозрением на инфекционное заболевание, транспортировка в специализированное лечебное учреждение, определение круга контактных лиц и проведение дезинфекционных мероприятий на транспортном средстве.
Учения позволили на практике оценить взаимодействие Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю с государственными контрольными органами и медицинскими организациями в случае возникновения инфекционного очага на борту судна. Подобные тренировки проводятся регулярно и позволяют поддерживать высокий уровень готовности всех служб к возможным чрезвычайным ситуациям санитарно-эпидемиологического характера.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru