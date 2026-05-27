В портах Ванино и Советской Гавани прошли учения по предупреждению завоза опасных инфекций

По легенде учений, на борту судна, прибывшего из эпидемиологически неблагополучной страны, был обнаружен человек с признаками инфекционного заболевания. Медицинские службы незамедлительно приступили к действиям. За заболевшим и контактными лицами установили медицинское наблюдение. Врачи провели осмотр всех членов экипажа, осуществили забор биологического материала для лабораторных исследований. Также были отобраны пробы питьевой воды на микробиологические и органолептические показатели. На судне силами экипажа и специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах» проведена заключительная дезинфекция.