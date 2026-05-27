Приморье назвали лидером социальных изменений в России

Приморский край получил федеральное признание на Всероссийской премии «Импульс добра» — регион признан лучшим в номинации «Лидер социальных изменений». Успех стал закономерным итогом многолетней системной работы.
Ключевой показатель, который заметили федеральные эксперты: за пять лет количество социальных предприятий в Приморье увеличилось в семь раз — с нескольких десятков до почти 500 по итогам прошлого года. Совокупная выручка этих организаций превысила 7,3 миллиарда рублей, что на 40% выше предыдущего года. Создано более двух тысяч рабочих мест.
Приморье неизменно входит в топ-5 регионов России по числу социальных предприятий. Заместитель председателя правительства края Николай Стецко поблагодарил команду региона, муниципалитеты и федеральных наставников за совместную работу, которая длится уже несколько лет.
Сфера деятельности приморских социальных предпринимателей охватывает самые острые общественные вопросы: реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, частные детские сады, центры допобразования, спортивные и оздоровительные проекты. По сути, они берут на себя то, что государство не всегда закрывает в полной мере.
В ответ бизнес получает широкий набор инструментов поддержки: консультации, обучение, налоговые льготы, финансы и имущественную помощь. Курирует это направление минэкономразвития края, а практические услуги доступны в центре «Мой бизнес». Победа на федеральном уровне — во многом признание эффективности именно этой инфраструктуры.