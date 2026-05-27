Хабаровский ТЮЗ отправляется на гастроли в Севастополь

Культурные гастроли учреждений Хабаровского края — практика регулярная и пользующаяся спросом: местных талантов любят как на дальневосточных сценах, так и на российских. В этом году, например, в рамках X Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство — 2026» повторить давний опыт турне в Севастополь решил Хабаровский театр юного зрителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В мир, полный чудес, зрители Севастопольского ТЮЗа погрузятся на неделю, начиная с 1 июня. Уже 4 июня труппа Хабаровского театра юного зрителя представит спектакль «Как маленький Акле планету спасал».
— Фестиваль станет незабываемым событием для всей семьи, его цель — возрождение интереса к сказкам и поддержка детского и юношеского творчества. Мы счастливы участвовать в этом масштабном проекте и представлять наш любимый Хабаровский край, — рассказали представители Хабаровского ТЮЗа.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об обменных гастролях Хабаровского и Рязанского театров драмы, которые прошли с 20 по 24 мая. Труппа Хабаровского театра драмы показала свои лучшие спектакли, среди которых были «Яма», «Калина красная», «Собачье сердце», «Пиковая дама», «Только для женщин» и «По щучьему веленью».