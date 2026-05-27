Хабаровский ТЮЗ отправляется на гастроли в Севастополь

Культурные гастроли учреждений Хабаровского края — практика регулярная и пользующаяся спросом: местных талантов любят как на дальневосточных сценах, так и на российских. В этом году, например, в рамках X Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство — 2026» повторить давний опыт турне в Севастополь решил Хабаровский театр юного зрителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».