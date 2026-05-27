В Хабаровске изменится стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Перевозчики, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, уведомили администрацию Хабаровска о повышении стоимости проезда на некоторых автобусах, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.
В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомлений от:
ООО «Оператор» об изменении с 27.05.2026 тарифа по маршрутам № 14−1, 21−1, 24−1, 56−1 на тариф в размере 68 рублей; ООО «Автотранспортное предприятие Владивосток» об изменении с 31.05.2026 тарифа по маршрутам № 10, 40, 73 на тариф в размере 68 рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре до 68 рублей увеличилась стоимость проезда по маршрутам № 25−1 (ООО «Вираж») и 1 Л (ООО «Васильев»).