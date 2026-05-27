Прибалтийские страны запаниковали после пролета дронов: для жителей планируют построить бомбоубежища

Над Эстонией, Латвией и Литвой неоднократно фиксировали украинские беспилотники. В последнее время число таких пролетов возросло. В связи с этим страны Прибалтики задумались о бомбоубежищах, сообщает газета Politico.
По ее данным, государства опасаются эскалации конфликта. В прибалтийском регионе заметно растет тревожность, говорится в статье. Страны нервно переживают нынешнюю ситуацию из-за своей небольшой территории и высокой концентрации городского населения, считает автор.
«Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО», — подчеркивается в материале.
О безопасности задумались и в другой части региона. Европейцы планируют усилить меры для защиты стран на фоне ситуации в Прибалтике. Об этом сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она допустила, что Европа тоже столкнется с проблемами в области безопасности.