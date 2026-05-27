МВД: мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники используют схемы, в ходе которых выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Распространены схемы с использованием поддельных рабочих чатов, в которых после установления доверительного контакта распространяются ссылки на ресурсы, до степени смешения схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается “подтвердить учетные данные” или “пройти верификацию”, — сказали в пресс-центре.
В МВД отметили, что для снижения критичности восприятия другие участники чата демонстрируют успешное прохождение данной процедуры.