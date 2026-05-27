Троллейбус № 5 в Красноярске с 1 июня пустят до Солнечного

Об этом сообщили в администрации Красноярска.

С 1 июня троллейбусный маршрут № 5 изменит схему движения — он поедет до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Жители неоднократно просили об этом в комментариях в соцсетях мэра.

Транспорт будет ходить по улице 60 лет Образования СССР, не поворачивая на улицу Славы. Остановку «4-й микрорайон» на этой улице из маршрута исключат.

В направлении «Гремячая Грива / СФУ» добавятся остановки:

«мкрн Солнечный (конечная)»;

«ул. Петрушина»;

«мкрн Солнечный»;

«4-й микрорайон» на улице 60 лет Образования СССР;

«Детская библиотека “Жар-птица”»;

«Жилой комплекс “Снегири”»;

«Жилой комплекс “Ярослав”».

В обратную сторону появятся остановки «4-й микрорайон», «Рынок», «мкрн Солнечный» и конечная.

Как пояснил заместитель руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Манченко, изменения вводят в тестовом режиме до 31 октября. «Проблема в том, что троллейбусам может не хватить заряда батареи. Посмотрим, как техника поведёт себя с наступлением холодов. Если заряда будет недостаточно, зимой придётся вернуться к прежней схеме», — отметил чиновник.